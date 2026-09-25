Elim. CAN 2027: le Niger, adversaire du Maroc, s’impose face au Lesotho

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nigérienne de football a réussi son entrée dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), en s’imposant vendredi face au Lesotho (2-1), pour le compte de la première journée du groupe A.

Le Mena du Niger a pris l’avantage en fin de première période grâce à Daniel Sosah, qui a ouvert le score à la 38e minute.

Les Nigériens ont ensuite accentué leur avantage juste avant la pause par Oumar Sako (45e), regagnant les vestiaires avec deux buts d’avance.

En seconde période, le Lesotho est parvenu à réduire l’écart, sans toutefois empêcher le Niger de préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final et d’empocher ainsi les trois premiers points de sa campagne.

Cette victoire permet au Niger de prendre provisoirement les commandes du groupe A, en attendant l’autre rencontre de la poule entre le Maroc et le Gabon, programmée vendredi soir à Rabat.

Le groupe A comprend le Maroc, le Gabon, le Niger et le Lesotho. Les deux premiers du groupe décrocheront directement leur billet pour la phase finale de la CAN-2027, prévue du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Pour la deuxième journée, le Niger se déplacera au Gabon le 29 septembre, tandis que le Lesotho recevra le Maroc.

S.L