Maroc-Gabon : l’arrivée des Lions de l’Atlas au stade Moulay Abdellah (VIDEO)

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Les Lions de l’Atlas sont arrivés au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, à quelques heures de leur confrontation face au Gabon.

Les joueurs de la sélection nationale ont rejoint les vestiaires sous les encouragements des supporters présents aux abords du stade, avant d’effectuer leur échauffement sur la pelouse.

Cette rencontre, dont le coup d’envoi est prévu à 19 heures, s’inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Les hommes de Mohamed Ouahbi tenteront d’entamer leur campagne par une victoire devant leur public.

H.M.