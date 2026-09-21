Rentrée scolaire : plusieurs manuels restent introuvables

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Le manque de certains manuels scolaires persiste sur le marché, malgré les mesures annoncées pour remédier aux difficultés d’approvisionnement constatées depuis la rentrée scolaire.

Dans une déclaration à Le Site info, El Hassan El Moatassim, président de la Ligue des libraires, a indiqué que le ministère de l’Éducation nationale avait fait imprimer quelque 100.000 exemplaires supplémentaires pour atténuer cette pénurie.

Selon lui, certains titres jusque-là introuvables commencent à arriver progressivement dans les librairies. Il y voit un signe encourageant, même si la situation n’est pas encore revenue à la normale.

El Hassan El Moatassim souligne en effet qu’un manque important persiste pour plusieurs manuels essentiels, notamment ceux destinés aux Écoles pionnières ainsi qu’aux niveaux collégial et secondaire qualifiant. Les libraires attendent désormais l’approvisionnement des titres toujours indisponibles.

H.M.