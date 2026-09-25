Maroc

Devises vs Dirham : les cours du vendredi 25 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2026 - 09:01
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 25 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1486 * 11,7944

1 DOLLAR U.S.A. 8,9109 * 10,3559

1 DOLLAR CANADIEN 6,2988 * 7,3202

1 LIVRE STERLING 11,794 * 13,706

1 LIVRE GIBRALTAR 11,793 * 13,705

1 FRANC SUISSE 10,75 * 12,494

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3733 * 2,7581

1 DINAR KOWEITIEN 28,861 * 33,541

1 DIRHAM E.A.U. 2,4261 * 2,8195

1 RIYAL QATARI 2,4443 * 2,8407

1 DINAR BAHREINI 23,637 * 27,469

100 YENS JAPONAIS 5,6308 * 6,544

1 RIYAL OMANI 23,145 * 26,899

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