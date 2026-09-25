Maroc
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 25 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 25 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1486 * 11,7944
1 DOLLAR U.S.A. 8,9109 * 10,3559
1 DOLLAR CANADIEN 6,2988 * 7,3202
1 LIVRE STERLING 11,794 * 13,706
1 LIVRE GIBRALTAR 11,793 * 13,705
1 FRANC SUISSE 10,75 * 12,494
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3733 * 2,7581
1 DINAR KOWEITIEN 28,861 * 33,541
1 DIRHAM E.A.U. 2,4261 * 2,8195
1 RIYAL QATARI 2,4443 * 2,8407
1 DINAR BAHREINI 23,637 * 27,469
100 YENS JAPONAIS 5,6308 * 6,544
1 RIYAL OMANI 23,145 * 26,899