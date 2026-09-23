Abdellah Ouazane : « Je suis prêt à tout donner pour le Maroc »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune milieu offensif marocain de l’Ajax Amsterdam, Abdellah Ouazane, s’est dit prêt à « tout donner » pour la sélection nationale, exprimant son enthousiasme après sa première convocation avec l’équipe du Maroc A.

« Je veux tout donner pour la sélection, pour l’entraîneur, les joueurs et tout le monde dans ce pays. Je suis enthousiaste et prêt », a déclaré Ouazane dans des propos rapportés mercredi par le site néerlandais spécialisé dans l’actualité sportive « FCUpdate ».

Agé de 17 ans, le joueur marocain a expliqué que la perspective de rejoindre un jour la sélection A figurait parmi les motivations qui l’avaient conduit, il y a deux ans, à choisir de défendre les couleurs du Maroc, soulignant que son parcours depuis lors illustre « à quelle vitesse les choses peuvent évoluer en si peu de temps ».

Ouazane considère sa première convocation avec l’équipe nationale comme une occasion d’acquérir davantage d’expérience et d’apprendre auprès de joueurs plus aguerris.

« Je n’ai encore que 17 ans et j’ai encore beaucoup à apprendre, c’est pour cela que je suis ici. Je peux apprendre beaucoup des joueurs qui défendent les couleurs de la sélection depuis des années », a-t-il déclaré.

Ouazane a déjà porté le maillot marocain dans les catégories de jeunes, avec lesquelles il a notamment remporté la Coupe d’Afrique des nations U17 en 2025.