Météo au Maroc: rafales de vent et temps chaud ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 25 septembre 2026 :

– Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures Nord, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, la Méditerranée et l’intérieur du Souss.

– Rafales de vent modérées sur les provinces sud avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°C sur l’Est des provinces sahariennes de 20/25°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-est et de 15/19°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-est et la rive Méditerranéenne et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.