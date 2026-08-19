Agadir: une touriste allemande secourue après une chute à Paradise Valley (VIDEO)

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Une touriste allemande a été victime, mardi, d’une chute dans la vallée du Paradis, près d’Agadir. L’accident, survenu lors d’une excursion en compagnie de plusieurs personnes, lui a causé plusieurs fractures.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les éléments de la Protection civile, en coordination avec les autorités locales, sont parvenus à secourir la touriste malgré la difficulté d’accès au site.

Après avoir reçu les premiers soins sur place, la blessée a été évacuée en urgence vers le Centre hospitalier universitaire d’Agadir afin d’y recevoir les soins nécessaires.

La ressortissante allemande a exprimé sa profonde gratitude envers le Maroc et remercié les autorités locales, la Gendarmerie royale ainsi que les équipes de la Protection civile pour leur intervention rapide et leur professionnalisme durant l’opération de sauvetage, menée dans une zone caractérisée par des sentiers difficiles.

H.M.