Meurtre d’un chauffeur InDrive: nouveau rebondissement dans l’affaire

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Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca a entendu, jeudi, les personnes mises en cause dans l’affaire du meurtre de Yassine, un jeune chauffeur travaillant pour l’application de transport inDrive.

À l’issue de leurs auditions, les suspects ont été placés en détention provisoire à la prison de Aïn Sebaâ à Casablanca.

Les éléments de la Gendarmerie royale de Salé, en coordination avec les services de sécurité de Casablanca, avaient auparavant interpellé six personnes, dont une jeune femme, soupçonnées d’être impliquées dans le meurtre d’un chauffeur exerçant via l’application inDrive.

Selon la même source, les investigations menées par les autorités ont permis de retrouver le véhicule de la victime, avant que son corps ne soit découvert.

Pour rappel, la commune de Dar Bouazza, en périphérie de Casablanca, avait été secouée par la découverte du corps sans vie d’un jeune homme qui travaillait comme chauffeur via une application de transport.

H.M