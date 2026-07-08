Drame à Aïn Diab : un enfant de sept ans meurt électrocuté

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Un enfant de sept ans a perdu la vie, mardi soir, après avoir été victime d’une électrocution alors qu’il circulait à vélo sur la corniche de Aïn Diab, à Casablanca.

Selon les informations obtenues par Le Site info, l’enfant se trouvait en compagnie de ses parents lorsqu’il est soudainement tombé dans une flaque d’eau située à proximité d’un poteau électrique et a été électrocuté.

La même source précise que l’enfant a été transporté à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires mais est malheureusement décédé.

Par ailleurs, les services sécuritaires ont ouvert une enquête urgente, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

H.M.