Météo au Maroc: températures en hausse ce mardi 30 juin

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 30 juin, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps chaud sur le Sud-Est, le Souss, les provinces sahariennes et les régions à l’Ouest de l’Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le tangérois, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Ondées et orages sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Nord-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 12/18°c sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud et de 18/25°c ailleurs.

– Température maximale en hausse sur le Loukkos, le Saiss, l’Atlas, l’intérieur du Gharb et les provinces Sud.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Mehdia et agitée au Sud.

S.L.