Arabie saoudite: deux morts dans l’attaque contre l’aéroport de Dammam

L’attaque nocturne contre l’aéroport de Dammam, dans l’est de l’Arabie saoudite, a fait deux morts et huit blessés, a indiqué jeudi l’autorité de l’aviation civile dans un nouveau bilan.

L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat mais les combattants houthis du Yémen mènent depuis plusieurs semaines des frappes d’une ampleur inédite contre l’Arabie saoudite.

Un Saoudien et un Indien ont été tués dans l’attaque survenue mercredi soir, a indiqué l’autorité générale de l’aviation civile dans un communiqué, révisant à la hausse un précédent bilan.

Les dégâts subis par l’aéroport sont toujours en cours d’évaluation, a-t-elle ajouté.

Jeudi, la coalition militaire menée par l’Arabie saoudite, qui apporte son soutien au gouvernement yéménite face aux Houthis, a par ailleurs annoncé l’interception et la destruction d’un drone dans la région de Riyad.

Les attaques des Houthis contre les installations pétrolières et les infrastructures civiles saoudiennes se sont récemment multipliées, contraignant Riyad à fermer son principal aéroport, dans la capitale, et à reporter une grande conférence sur l’investissement.

Au total, 22 personnes ont été tuées dans les attaques visant les aéroports saoudiens en octobre, selon un décompte de l’AFP basé sur les chiffres officiels.

Les attaques des Houthis font suite à l’effondrement, en juillet, d’une trêve de plusieurs années dans la guerre civile au Yémen, où ce groupe soutenu par l’Iran combat le gouvernement.

Les Houthis ont décrété un blocus maritime de l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, et ont commencé à frapper ses navires et son territoire, avant de lancer en septembre une offensive au Yémen lors de laquelle ils se sont emparés de territoires le long de la côte de la mer Rouge.

En réponse, l’aviation saoudienne a fréquemment ciblé les zones sous contrôle houthi, qui couvrent une grande partie du Yémen.