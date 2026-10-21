Rachat de Polymedic : Laprophan attend le feu vert du Conseil de la concurrence

À la suite de la signature d’un contrat relatif à la cession et à l’acquisition de 100 % du capital de Corporate Investment Holding (CIH), société mère du laboratoire pharmaceutique Polymedic, le Groupe Laprophan a déposé auprès du Conseil de la concurrence la notification relative à son projet d’acquisition.

Fort de 75 ans d’histoire et inscrit dans son ambitieuse stratégie de développement dont la croissance externe est un axe majeur, le Groupe Laprophan prévoit d’acquérir le laboratoire Polymedic, acteur reconnu du secteur pharmaceutique marocain.

Ce projet d’acquisition vient renforcer un processus enclenché en 2020 avec notamment les acquisitions en 2024 au Maroc, de 100 % d’Amanys Pharma (acteur majeur du segment hospitalier et des bêtalactamines), de 75 % de Botanic Pharma (spécialisée dans les compléments alimentaires) suivies en 2026 par l’acquisition de 60 % de la multinationale suisse Rivopharm.

Aujourd’hui, cette stratégie d’expansion positionne Laprophan comme un acteur pharmaceutique international commercialisant directement et indirectement ses médicaments dans plus de 50 pays (dont 8 avec des implantations opérationnelles). Détenant un portefeuille de plus de 1 300 AMMs (Autorisations de Mise sur le Marché) couvrant 15 aires thérapeutiques, le Groupe s’appuie sur près de 1 450 collaborateurs et 4 sites de production au Maroc et en Suisse. Son infrastructure de production, certifiée aux meilleurs standards, représente une superficie construite d’environ 76 500 m² et une capacité consolidée de production supérieure à 180 millions d’UVC (Unité de Vente Consommateur) par an.

À l’instar de ses précédentes acquisitions, le projet de rachat de Polymedic vise la complémentarité et la maximisation des synergies en termes de portefeuille produits, services, canaux de distribution, outil industriel ainsi que le renforcement des capacités industrielles et logistiques, et le développement de nouveaux produits.

Fondé en 1964, Polymedic est un acteur historique et reconnu de l’industrie pharmaceutique marocaine. Plateforme intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments ainsi que de spécialités sous licence, le laboratoire s’appuie sur le savoir-faire de près de 280 collaborateurs. Il dispose d’un site industriel de 9 600 m² à Casablanca ainsi que d’un réseau dédié de promotion médicale (à travers la filiale Promaceutique).

Polymedic gère un portefeuille de 138 AMMs (plus de 200 produits commercialisés) couvrant 12 aires thérapeutiques — avec une expertise affirmée en dermatologie, dans le système nerveux central et le cardiovasculaire —, et développe des partenariats stratégiques de long terme avec des acteurs de premier plan de l’industrie pharmaceutique mondiale.

Le rapprochement envisagé permettrait aux deux structures de mettre en commun leurs activités respectives. Polymedic apporterait notamment ses positions dans certaines spécialités thérapeutiques, et l’opération contribuerait au renforcement des capacités de production locales.

Le Groupe Laprophan rappelle que la finalisation de ce projet d’acquisition reste sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires conformément aux dispositions légales en vigueur, et en particulier de l’accord préalable du Conseil de la Concurrence.