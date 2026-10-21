Météo au Maroc: pluies et risque d’orages ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 octobre 2026 :

– Pluies ou averses orageuses locales sur le Haut et l’Anti-Atlas, leurs régions voisines et sur les provinces sud.

– Ondées avec risque d’orage sur le Sud-est.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines Atlantiques Centres et le Sud de l’Oriental.

– Nuages bas matinaux sur le Nord de l’Oriental avec formations brumeuses ou bruine locale.

– Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 15/21°C sur les provinces sud, le Sud-est, le Souss, les plaines Centres et les plaines à l’Ouest de l’Atlas, et de 09/15 °C partout ailleurs.

– Température en baisse sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Souss et les plaines Centres, et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi que peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.

S.L.