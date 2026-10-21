Epson reconnue comme leader mondial du développement durable dans l’impression

Epson reconnue comme leader dans l’évaluation IDC MarketScape 2026 des programmes et services de développement durable des fabricants d’équipements d’impression

Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, « Epson ») annonce avoir été désignée comme leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2026 Vendor Assessment (réf. US54139426, juin 2026), consacré à l’évaluation des programmes et services de développement durable des fabricants d’équipements d’impression dans le monde.

Le rapport précise : « Ce document analyse 11 fabricants majeurs d’équipements d’impression, disposant d’un large portefeuille de matériels, de solutions et de services destinés aux environnements d’impression de bureau, notamment aux groupes de travail et aux services, à l’échelle mondiale. »

Il souligne également qu’« Epson se distingue par son engagement en faveur d’un bilan carbone négatif, de la circularité des ressources et de technologies innovantes telles que l’impression jet d’encre sans chaleur et PaperLab ».

Revenant sur les efforts déployés de longue date par Epson en matière de développement durable, Phil Sargeant, directeur de programme senior chez IDC pour les équipements d’imagerie et d’impression et les solutions documentaires dans la région Europe, déclare :

« Depuis de nombreuses années, Epson est à l’avant-garde du développement de solutions durables dans l’ensemble de ses activités d’impression. L’entreprise continue d’établir des références, notamment en matière de réduction de la consommation d’énergie, que ses concurrents doivent suivre. »

Yoichi Yamada, directeur exécutif et directeur des opérations de la division P Office & Home Solutions Operations chez Epson, ajoute : « Nous sommes ravis d’être reconnus comme un leader du développement durable par un cabinet d’analyse aussi respecté dans notre secteur. Cette distinction vient saluer les progrès que nous réalisons et témoigne de l’engagement de long terme d’Epson à réduire l’impact environnemental de ses activités comme de ses technologies. Nous continuerons à répondre aux besoins de nos clients et à créer de nouvelles sources de valeur. »

Depuis sa création, Epson s’appuie sur sa philosophie de technologies efficaces, compactes et précises pour améliorer la productivité de ses clients et soutenir la croissance de leurs activités, tout en générant une valeur environnementale tout au long de la chaîne de valeur.

Dans le cadre de sa vision à long terme, ENGINEERED FUTURE 2035, Epson entend protéger l’environnement mondial, contribuer à une société durable et renforcer sa valeur d’entreprise grâce à l’innovation technologique et à l’ingénierie. Le développement durable occupe une place centrale dans sa stratégie commerciale. Epson considère les évolutions de la société et de l’environnement à la fois sous l’angle des risques et des opportunités. En s’appuyant sur ses sept enjeux prioritaires, l’entreprise œuvre à créer une valeur à la fois sociale et économique.

Sur le plan environnemental, Epson poursuit l’objectif de parvenir à un bilan carbone négatif et de ne plus exploiter de ressources souterraines, conformément à sa Vision environnementale 2050.

Au-delà de la réduction de l’impact environnemental de ses propres activités, Epson génère une valeur environnementale grâce à ses produits, solutions et services.

Epson continuera à créer de la valeur pour ses clients tout en réduisant l’impact environnemental sur l’ensemble de la chaîne de valeur, contribuant ainsi à une société plus durable.

À propos d’IDC MarketScape

Le modèle d’évaluation des fournisseurs IDC MarketScape vise à présenter une vue d’ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. Cette étude repose sur une méthodologie de notation rigoureuse, fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs, qui aboutit à une représentation graphique unique de la position de chaque fournisseur sur le marché concerné.

IDC MarketScape fournit un cadre clair permettant de comparer de manière pertinente les offres de produits et de services, les capacités, les stratégies ainsi que les facteurs déterminant la réussite actuelle et future des fournisseurs de technologies. Ce cadre offre également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Source : IDC MarketScape: Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2026 Vendor Assessment, réf. US54139426, juin 2026.

À propos d’Epson

Epson est une entreprise de technologie, d’innovation et d’ingénierie dont la philosophie d’innovation efficace, compacte et précise contribue à enrichir la vie et à créer un monde meilleur. L’entreprise utilise la technologie et ses capacités d’ingénierie pour mettre en œuvre des solutions concrètes dans les domaines de l’innovation de précision, de l’industrie et de la robotique, de l’impression pour le bureau et la maison, ainsi que du visuel et du lifestyle.

Dirigé par Seiko Epson Corporation, basé au Japon, le groupe Epson dans le monde génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,4 trillion de yens.