L’UEMF et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne inaugurent leur Campus international partagé

L’Université Euromed de Fès (UEMF) et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont inauguré, le jeudi 15 octobre 2026, leur Campus international partagé, implanté au sein de l’Éco-campus de l’UEMF.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Pr Mostapha Bousmina, Président de l’Université Euromed de Fès, et du Pr Christine Neau-Leduc, Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aux côtés de représentants des deux établissements et de personnalités issues des milieux académique, institutionnel, économique et social.

Cette inauguration marque une étape majeure dans un partenariat académique engagé depuis 2016 et progressivement consolidé autour de formations conjointes, de doubles diplomations et de projets scientifiques à vocation internationale.

Le partenariat s’est d’abord concrétisé par la création d’une formation délocalisée en « science politique », conduisant à la délivrance d’un double diplôme Sorbonne-UEMF de licence. Il s’est ensuite enrichi, en 2022, d’un master en « Droit des affaires », puis d’un second master en double diplomation consacré aux « Politiques méditerranéennes et africaines : circulations, migrations, transitions ».

Le Campus international partagé donne aujourd’hui une dimension nouvelle à ce partenariat abouti entre l’UEMF et l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne. Conçu comme un espace de convergence entre les communautés universitaires, il favorisera le développement de formations conjointes, la mobilité des étudiants et des enseignants, la mise en œuvre de projets de recherche ainsi que l’émergence de nouvelles initiatives académiques. Des perspectives sont notamment envisagées dans les domaines du management, de l’histoire, des sciences juridiques et politiques, ainsi qu’autour de thématiques contemporaines telles que l’intelligence artificielle et ses multiples interactions avec la société.

Désormais, les étudiants marocains et africains qui désirent poursuivre leurs études à Paris-1 Panthéon Sorbonne ne sont plus obligés de partir à Paris pour le faire tout en supportant des dépenses importantes concernant le logement et les frais de subsistance dans une ville où le coût de la vie est très élevé. Ils peuvent s’inscrire dans le nouveau campus partagé Sorbonne-UEMF avec des programmes de la Sorbonne qui sont enseignés par des professeurs venant de Paris et d’autres pays européens. Les lauréats de ces formations obtiennent un double diplôme Français et marocain.