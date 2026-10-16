Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 16 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 octobre 2026 - 09:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 16 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,098 – 11,7356

1 DOLLAR U.S.A. 8,9824 – 10,439

1 DOLLAR CANADIEN 6,3408 – 7,369

1 LIVRE STERLING 11,966 – 13,906

1 LIVRE GIBRALTAR 11,966 – 13,906

1 FRANC SUISSE 10,893 – 12,659

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3935 – 2,7817

1 DINAR KOWEITIEN 28,891 – 33,577

1 DIRHAM E.A.U. 2,4455 – 2,8421

1 RIYAL QATARI 2,4637 – 2,8633

1 DINAR BAHREINI 23,782 – 27,638

100 YENS JAPONAIS 5,6872 – 6,6094

1 RIYAL OMANI 23,331 – 27,115.

S.L.

A regarder aussi


Finale Maroc-Sénégal: ce qu’il faut retenir de l’audience au TAS
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 octobre 2026 - 09:15