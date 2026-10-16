Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 16 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 16 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,098 – 11,7356
1 DOLLAR U.S.A. 8,9824 – 10,439
1 DOLLAR CANADIEN 6,3408 – 7,369
1 LIVRE STERLING 11,966 – 13,906
1 LIVRE GIBRALTAR 11,966 – 13,906
1 FRANC SUISSE 10,893 – 12,659
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3935 – 2,7817
1 DINAR KOWEITIEN 28,891 – 33,577
1 DIRHAM E.A.U. 2,4455 – 2,8421
1 RIYAL QATARI 2,4637 – 2,8633
1 DINAR BAHREINI 23,782 – 27,638
100 YENS JAPONAIS 5,6872 – 6,6094
1 RIYAL OMANI 23,331 – 27,115.
S.L.
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