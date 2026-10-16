Casablanca: Nabila Rmili quitte la présidence du groupement territorial de distribution

Nabila Rmili, présidente du Conseil communal de Casablanca, a officiellement démissionné de la présidence du Groupement des collectivités territoriales Casablanca-Settat pour la distribution, a annoncé ce vendredi le secrétaire général chargé des affaires régionales à la wilaya de la région Casablanca-Settat.

Cette démission intervient à la suite de l’élection de Nabila Rmili à la Chambre des représentants, lors des élections législatives organisées le 23 septembre dernier.

Selon la même source, les services de la wilaya ont reçu, le 13 octobre 2026, la lettre de démission de la présidente du Conseil communal de Casablanca de la tête de ce groupement territorial.

À l’issue d’un délai de 15 jours suivant cette démission, l’élection d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente du groupement sera annoncée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux incompatibilités prévues par l’article 13 de la loi organique relative à la Chambre des représentants. Celui-ci encadre le cumul du mandat parlementaire avec certaines fonctions et responsabilités institutionnelles.

Le texte prévoit notamment l’incompatibilité entre le mandat de député et la présidence d’un conseil de région. Il interdit également le cumul de ce mandat avec plus d’une présidence parmi celles d’une chambre professionnelle, d’un conseil communal, préfectoral ou provincial, d’un conseil d’arrondissement ou d’un groupement constitué par des collectivités territoriales.

L’article 13 prévoit par ailleurs des incompatibilités avec certaines fonctions institutionnelles, notamment la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou du Conseil économique, social et environnemental.