Casablanca : des odeurs nauséabondes inquiètent les habitants

Depuis quelques jours, plusieurs habitants de Casablanca se plaignent de la propagation d’odeurs nauséabondes durant la nuit et tôt le matin.

Dans des déclarations à Le Site info, plusieurs citoyens ont affirmé que ces mauvaises odeurs, dont l’origine demeure inconnue, se répètent presque quotidiennement. Elles s’infiltrent dans les maisons et les appartements par les fenêtres et les portes, provoquant une gêne importante chez les résidents.

Le phénomène ne se limite pas à un seul quartier. Plusieurs secteurs de la métropole sont concernés, comme Bourgogne, Maârif, La Gironde et le centre-ville, ainsi que d’autres zones de Casablanca.

Face à cette situation, les habitants s’interrogent sur les véritables causes de ces odeurs et sur les éventuelles responsabilités. Ils expriment également leurs inquiétudes quant aux conséquences potentielles de ces odeurs sur la santé publique et l’environnement urbain.

Par ailleurs, le Site info a tenté de joindre les autorités et les services concernés afin d’obtenir des explications sur l’origine de ces odeurs nauséabondes, en vain

H.M