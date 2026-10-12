Santé mentale: lancement de la plateforme d’IA Clinique Ory+ au Maroc

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, la communauté scientifique et médicale s’est réunie pour assister à la présentation officielle d’ORY+, un système d’information clinique intelligent intégralement développé au Maroc et dédié aux établissements de santé mentale. Cette journée a été marquée par une démonstration en direct de la technologie devant un parterre de psychiatres, de psychologues et d’experts du secteur, concrétisant plusieurs années de recherche et développement menées dans le Royaume.

Conçue pour accompagner le praticien tout au long du parcours de soins, la plateforme ORY+ intègre trois dimensions fonctionnelles majeures. Elle offre d’abord un module d’aide au diagnostic couvrant 159 troubles mentaux pour guider l’évaluation et la hiérarchisation des hypothèses cliniques. Elle propose ensuite un outil de décision pharmacologique tenant compte des comorbidités et des interactions médicamenteuses. Enfin, elle met à disposition plus de 1 000 séances psychothérapeutiques structurées, assorties d’un volet de formation continue intégré pour le professionnel de santé.

Contrairement aux solutions génériques automatisées, ORY+ s’inscrit rigoureusement dans le cadre fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé en tant qu’outil d’augmentation des capacités du médecin, maintenant une supervision humaine absolue et une totale explicabilité des recommandations. La technologie ne se substitue à aucun moment au praticien, mais sécurise et affine sa prise de décision médicale.

L’histoire fondatrice d’ORY+ repose sur une synergie scientifique et familiale, portée par la chercheuse marocaine Hassnae REMMACH, docteure en informatique et en intelligence artificielle, et son frère, ingénieur en informatique. Ensemble, ils ont élaboré une architecture algorithmique et des mécanismes de raisonnement clinique propres, faisant d’ORY+ une innovation propriétaire née de la recherche marocaine et pensée dès son origine pour un rayonnement international.

Lors de cette rencontre, l’équipe scientifique a exposé les principes méthodologiques et les données de validation du système, illustrant la capacité du Maroc à concevoir des technologies de rupture dans le domaine de la médecine de pointe. Avec le lancement d’ORY+, le Royaume franchit une étape stratégique en se positionnant désormais comme un concepteur de solutions d’intelligence artificielle clinique à valeur ajoutée mondiale.