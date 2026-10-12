Barceló Hotel Group inaugure le 1er hôtel Royal Hideaway Hotels & Resorts au Maroc

Barceló Hotel Group continue de renforcer sa présence au Maroc, où le groupe compte déjà neuf établissements répartis dans six villes. C’est dans ce contexte que le Royal Hideaway Casablanca a ouvert ses portes le 18 décembre dernier, marquant ainsi l’arrivée de la marque Royal Hideaway Hotels & Resorts pour la première fois tant au Maroc que sur le continent africain.

Une oasis urbaine au cœur de Casablanca. Disposant de toutes les commodités d’un hôtel cinq étoiles, le Royal Hideaway Casablanca offre une expérience hôtelière capable de sublimer tant les voyages d’affaires que de loisirs dans un cadre urbain privilégié.

L’hôtel reflète l’approche exclusive des propriétés Royal Hideaway Hotels & Resorts, axée sur une quête de l’élégance discrète, le souci du détail et un lien authentique avec la destination. Inspiré par l’architecture, l’art et le caractère cosmopolite de Casablanca, le design de cet hôtel intègre l’identité locale et une vision contemporaine grâce à des matériaux, des textures et des espaces soigneusement agencés, faisant dialoguer l’histoire et le caractère de la ville. Chaque espace a été pensé pour refléter le dynamisme culturel de Casablanca à travers une esthétique sobre et intemporelle, où l’artisanat marocain fusionne avec des lignes contemporaines et des solutions architecturales conçues pour optimiser la lumière, l’espace et l’interaction avec l’environnement. La décoration intérieure crée une expérience harmonieuse qui accompagne les hôtes dans tout l’établissement, renforçant le sentiment de continuité entre les espaces et le caractère urbain de cet hôtel cinq étoiles.

Le Royal Hideaway Casablanca dispose de 310 chambres et suites, allant de Chambres Deluxe aux Suites Présidentielles, toutes conçues pour offrir une expérience raffinée et relaxante, en accord avec un style de vie urbain. Chaque chambre a été conçue comme un espace personnel intégrant des matériaux nobles et des éléments d’artisanat local.

Situé à quelques minutes du centre-ville de Casablanca, l’hôtel bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité des principaux sites touristiques de la ville, tels que la mosquée Hassan II, la marina de Casablanca, la Corniche et le quartier financier de la ville : Casa Finance City. La haute gastronomie comme point de rencontre L’offre culinaire du Royal Hideaway Casablanca est un des piliers de l’expérience hôtelière proposée et un véritable point de rencontre entre les cultures.

Grâce à une sélection soignée d’espaces et de concepts, l’offre fusionne les traditions culinaires marocaines et méditerranéennes avec de multiples influences internationales, créant une cuisine contemporaine qui met en valeur les produits, les techniques et l’identité de la destination. Ainsi, les différents espaces de restauration ont été conçus pour s’adapter aux différents moments de la journée et aux spécificités tant des réunions d’affaires que des moments de détente et de convivialité.

Cette approche renforce le rôle du Royal Hideaway Casablanca comme lieu incontournable de la vie sociale de la ville, ouvert aussi bien à ses hôtes qu’aux propres habitants. Son offre repose sur une sélection rigoureuse de restaurants et de bars où se déclinent les différentes expériences gastronomiques proposées par l’hôtel. L’Azurita se distingue par son essence 100 % locale, avec une cuisine qui rend hommage aux traditions culinaires marocaines et méditerranéennes à travers une carte alliant savoir-faire, produits de qualité et une interprétation contemporaine de ces deux héritages gastronomiques.

De son côté, le Luminà Restaurant propose une cuisine internationale qui rapproche les convives des saveurs du monde. L’ambiance du Champs Sports’ bar est résolument conviviale avec des retransmissions sportives en direct, un service de cocktails et une restauration décontractée, idéale pour passer de bons moments de détente. L’expérience ne serait pas complète sans le Cocoa Café, inspiré des cafés parisiens et conçu comme un point de rencontre depuis le petit-déjeuner jusqu’à l’apéritif, et sans le B-Heaven rooftop bar, lieu incontournable de la propriété surplombant le tout-Casablanca. Dans ce rooftop bar, la cuisine fusion, la mixologie signature et la musique se conjuguent dans un espace offrant une vue imprenable sur la ville et sur l’océan.

Bien-être, rencontres et espaces pour chaque instant L’hôtel complète son offre avec un espace de bien-être conçu comme partie intégrante du séjour, comprenant un hammam traditionnel, des cabines de massage, des soins de beauté et une salle de fitness entièrement équipée. Un ensemble d’espaces pensés pour accompagner nos hôtes durant leur séjour, en leur offrant des moments de détente et de bien-être en plein cœur de la ville. Cette vocation d’hôtel polyvalent s’étend également au secteur professionnel, avec de vastes espaces consacrés à la tenue de réunions et d’événements.

Le Royal Hideaway Casablanca dispose de neuf salles modulables s’intégrant harmonieusement aux autres espaces de l’hôtel, renforçant ainsi sa position de référence pour l’organisation évènementielle professionnelle dans la ville. Royal Experiences : une nouvelle façon de découvrir la destination Au Royal Hideaway Casablanca, les expériences ont été conçues comme un prolongement naturel du séjour, dans le but de permettre à nos hôtes de s’immerger dans la culture, la gastronomie et les activités de bien-être de la destination. L’offre comprend des dîners privés avec vue sur l’Atlantique ainsi que des ateliers culinaires permettant de découvrir, dans un cadre privilégié, les techniques et recettes traditionnelles.

L’expérience est enrichie par une sélection de visites privées et semi-privées qui invitent à découvrir Casablanca sous un angle culturel et contemporain. Ces visites couvrent divers aspects de la ville, de l’architecture Art Déco aux dernières créations urbaines, et incluent des expériences complémentaires telles que des dégustations de vins au Domaine Ouled Thaleb ou des séances de shopping personnalisées avec l’aide d’un personal shopper.

Fidèle à son positionnement distinctif, le Royal Hideaway Casablanca dispose également d’une conciergerie, chargée de renforcer les liens de l’hôtel avec les acteurs de la vie culturelle et créative de la ville. Son rôle consiste à coordonner la programmation culturelle et la conception des Royal Experiences, ainsi qu’à développer des collaborations avec des artistes, des artisans et des professionnels locaux, consolidant ainsi le lien entre l’hôtel et la destination.

La chaîne espagnole la plus présente au Maroc Avec l’ouverture du Royal Hideaway Casablanca, le Barceló Hotel Group réaffirme son engagement envers le Maroc, l’un de ses marchés africains les plus stratégiques. Ce nouvel hôtel représente une étape décisive dans la consolidation de sa présence dans le pays, où le groupe gère actuellement dix hôtels dans six villes – Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger – s’imposant comme la chaîne hôtelière espagnole la plus implantée au Maroc.

L’arrivée de la marque Royal Hideaway Hotels & Resorts au Maroc enrichit non seulement l’offre de Barceló Hotel Group dans le cadre d’une destination clé, mais marque également une étape importante au sein de son portefeuille, en intégrant un concept hôtelier haut de gamme alliant élégance, personnalité et une expérience profondément ancrée dans l’esprit cosmopolite de Casablanca, où le groupe exploite déjà deux établissements.