ChapsVision et EXIA Technologies renforcent leur partenariat stratégique au Maroc

ChapsVision, groupe technologique européen spécialisé dans la data intelligence, et EXIA Technologies, acteur reconnu de la transformation digitale et de l’externalisation des processus métiers des entreprises, annoncent leur partenariat stratégique pour le Maroc.

Cette alliance vise à accompagner les institutions et entreprises marocaines dans leurs enjeux de transformation numérique, d’exploitation intelligente des données, d’intelligence artificielle et de cybersécurité.

Un partenariat au service de la transformation numérique au Maroc

Dans le cadre de cet accord, EXIA Technologies devient intégrateur et distributeur des solutions ChapsVision sur le territoire marocain. Cette collaboration permettra de proposer aux acteurs marocains une offre combinant expertise technologique, intégration locale et accompagnement opérationnel.

Le Maroc, un marché en pleine transformation numérique

Le Royaume du Maroc s’est imposé ces dernières années comme l’un des leaders de la transformation digitale sur le continent africain. Porté par plusieurs initiatives structurantes, le pays affiche des ambitions fortes, notamment avec la stratégie « Maroc Digital 2030 » qui vise à accélérer la numérisation de l’administration, de l’économie et des services publics, faisant du digital un levier majeur de développement socio-économique.

Le Royaume entame également des grands chantiers structurants notamment en vue de la préparation de la Coupe du Monde 2030, avec la modernisation des infrastructures qui génèrent des besoins croissants en matière de gestion et d’analyse de données, de sécurité et de pilotage par la donnée.

C’est dans ce contexte dynamique que ChapsVision et EXIA Technologies unissent leurs forces pour proposer des solutions performantes répondant aux enjeux spécifiques du marché marocain.

Des expertises complémentaires

ChapsVision apporte un portefeuille complet de solutions de data intelligence intégrant l’intelligence artificielle : traitement de données massives et hétérogènes, analyse sémantique, détection de signaux faibles, aide à la décision stratégique au service de la sécurité, de l’investigation et de la performance opérationnelle à destination des institutions et des entreprises.

De son côté EXIA Technologies, forte de plus de 20 ans d’expérience et d’une connaissance approfondie du tissu économique marocain, assurera l’intégration, la distribution et l’accompagnement des clients dans l’adoption de ces technologies.

En s’appuyant sur l’expertise terrain et le réseau de partenaires d’EXIA Technologies, ChapsVision entend accélérer le déploiement de ses solutions d’analyse de données et d’intelligence artificielle auprès des acteurs publics et privés du Royaume.

« Ce partenariat avec EXIA Technologies marque une étape importante dans notre développement en Afrique du Nord. Le Maroc, par son dynamisme numérique, ses grands chantiers structurants et ses ambitions en matière de transformation digitale, représente un marché stratégique pour ChapsVision. Nous sommes convaincus que la complémentarité de nos expertises permettra d’apporter des réponses concrètes aux enjeux marocains en matière de data intelligence, de sûreté, de cyber et de gestion de crise. » déclare Arnaud Kremer, directeur ChapsVision Africa.

« Nous sommes ravis de devenir le partenaire de ChapsVision au Maroc. Cette alliance stratégique vient renforcer notre offre en permettant à nos clients de bénéficier de solutions de data intelligence de premier plan, adaptées aux enjeux spécifiques du marché local. » déclare Zineb Oudghiri, CEO d’EXIA Technologies

À propos de ChapsVision

Spécialiste du traitement de la donnée et de l’intelligence artificielle, ChapsVision permet aux entreprises et organisations gouvernementales de réussir leur transformation digitale et de créer de la valeur grâce à une suite logicielle axée autour de son système d’exploitation de la donnée massive et hétérogène.

À travers des investissements R&D très importants dans le traitement massif de la data et de l’IA, complétés par une stratégie soutenue et ciblée d’acquisitions et de développement à l’international, ChapsVision a constitué rapidement un groupe cohérent adressant des secteurs à forte empreinte data.

Créée en 2019, ChapsVision compte près de 1 000 collaborateurs, plus de 2 000 clients grands comptes.

Plus d’informations sur : www.chapsvision.fr

À propos de EXIA Technologies

EXIA Technologies, groupe technologique intégré et leader des Business Process Services (BPS) au Maroc, combine technologies et externalisation pour améliorer la performance opérationnelle de ses clients.

Fort de plus de 20 ans d’expertise, le groupe EXIA Technologies accompagne les organisations publiques et privées dans des environnements complexes et réglementés, en proposant une approche end-to-end, de la stratégie à l’exécution.

Avec plus de 2 600 collaborateurs et des infrastructures réparties sur l’ensemble du territoire, le groupe s’appuie sur son savoir-faire pour délivrer des services fiables, innovants et adaptés aux enjeux de ses clients.

Plus d’informations sur: www.exiatechnologies.com