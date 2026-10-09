La Bourse de Casablanca termine la semaine sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive vendredi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,29% à 16.797,1 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,33% à 1.215,94 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,07% à 1.241,39 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 0,23% à 1.607,97 pts.