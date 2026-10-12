Maroc: la date du 1er Joumada 1448 est connue

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le 1er Joumada I de l’an 1448 de l’Hégire correspondra au mardi 13 octobre 2026, a annoncé dimanche le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois de Joumada I ce dimanche 29 Rabii II 1448 de l’Hégire, correspondant au 11 octobre 2026, précisant avoir contacté les délégués des Affaires islamiques et les unités des Forces Armées Royales qui lui ont confirmé la non-observation du Croissant lunaire annonçant le début du mois de Joumada I.

Ainsi, le mois de Rabii II aura compté 30 jours et le 1er Joumada I correspondra au mardi 13 octobre 2026, précise la même source.

S.L.