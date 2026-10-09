Swing for Women: une campagne pour lutter contre le cancer du sein et les violences faites aux femmes

L’ONG Mots et Maux de Femmes (MMF) lancera officiellement la campagne Swing for Women le samedi 10 octobre 2026, à 14h, au Golf du Soleil à Agadir, à l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine.

Menée notamment en partenariat avec Pink Ribbon International, cette initiative entend mobiliser autour de deux causes majeures : la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein, ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Deux combats, une même campagne

Née au Maroc, la campagne Swing for Women entend faire du sport un levier de sensibilisation et de mobilisation en faveur des droits et de la santé des femmes. Elle repose sur deux engagements complémentaires : encourager la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein, tout en renforçant la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

À l’occasion de son lancement, 60 portraits de femmes inspirantes seront dévoilés afin de mettre à l’honneur des parcours remarquables et de valoriser celles qui contribuent, chacune à leur manière, à faire évoluer la société.

Une campagne appelée à s’étendre à l’échelle nationale

Le Golf du Soleil d’Agadir accueillera cette première étape, avant le déploiement progressif de Swing for Women dans d’autres golfs du Maroc.

Au-delà de ce lancement, MMF prévoit d’organiser régulièrement des actions de sensibilisation et de collecte de fonds au profit d’associations marocaines. Cette première phase pourrait s’achever autour du 7 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, par un gala de charité dont les modalités restent à préciser.

D’autres initiatives sont également en préparation afin de prolonger la mobilisation et d’inscrire la campagne dans la durée.

Mots et Maux de Femmes, engagée contre les violences faites aux femmes

Mots et Maux de Femmes (MMF) est une association et ONG régie par la loi française de 1901 et reconnue d’intérêt général. Elle œuvre contre les violences faites aux femmes à travers quatre axes d’intervention.

L’organisation mène des actions de soutien aux victimes, notamment grâce à une plateforme d’aide accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle s’investit également dans la sensibilisation à travers des expositions, une pièce de théâtre et des campagnes dédiées, tout en proposant des formations et en mobilisant un réseau de plus de 1 600 marraines, célébrités et personnalités, ainsi que de nombreux partenaires.

Avec Swing for Women, MMF entend ainsi renforcer la mobilisation autour de la santé et de la protection des femmes, en faisant de cette campagne un rendez-vous appelé à se développer au Maroc.

Informations pratiques

Événement : lancement officiel de Swing for Women

lancement officiel de Swing for Women Date : samedi 10 octobre 2026

samedi 10 octobre 2026 Heure : 14h

14h Lieu : Golf du Soleil, Agadir