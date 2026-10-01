Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 1er octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 1er octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1184 – 11,7592
1 DOLLAR U.S.A. 8,9535 – 10,4055
1 DOLLAR CANADIEN 6,2854 – 7,3046
1 LIVRE STERLING 11,842 – 13,762
1 LIVRE GIBRALTAR 11,842 – 13,762
1 FRANC SUISSE 10,729 – 12,469
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3847 – 2,7713
1 DINAR KOWEITIEN 28,99 – 33,692
1 DIRHAM E.A.U. 2,4377 – 2,8329
1 RIYAL QATARI 2,4562 – 2,8544
1 DINAR BAHREINI 23,749 – 27,601
100 YENS JAPONAIS 5,6532 – 6,57
1 RIYAL OMANI 23,256 – 27,028.
S.L.