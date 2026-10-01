Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 1er octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 octobre 2026 - 09:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 1er octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1184 – 11,7592

1 DOLLAR U.S.A. 8,9535 – 10,4055

1 DOLLAR CANADIEN 6,2854 – 7,3046

1 LIVRE STERLING 11,842 – 13,762

1 LIVRE GIBRALTAR 11,842 – 13,762

1 FRANC SUISSE 10,729 – 12,469

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3847 – 2,7713

1 DINAR KOWEITIEN 28,99 – 33,692

1 DIRHAM E.A.U. 2,4377 – 2,8329

1 RIYAL QATARI 2,4562 – 2,8544

1 DINAR BAHREINI 23,749 – 27,601

100 YENS JAPONAIS 5,6532 – 6,57

1 RIYAL OMANI 23,256 – 27,028.

S.L.

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