Nouveau TOYOTA RAV4 : une identité affirmée, portée par des technologies de nouvelle génération

Depuis qu’il a créé le segment des SUV compacts en 1994, le RAV4 s’est imposé comme l’un des modèles Toyota les plus commercialisés dans le monde, avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus dans 180 pays.

Cette sixième génération propulse l’expérience RAV4 vers de nouveaux sommets avec un design affirmé d’authentique SUV, une technologie embarquée qui rend la conduite à la fois plus sûre, plus amusante, plus efficiente, et un confort qui progresse encore grâce à une insonorisation renforcée ainsi qu’un habitacle plus spacieux.

Le RAV4 a toujours été à la pointe de l’électrification. Il a inauguré les motorisations hybrides auto-rechargeables et hybrides rechargeables sur les SUV Toyota. La sixième génération de ce modèle confirme son statut de référence dans ce domaine.

Le Nouveau RAV4 devient ainsi le premier modèle à bénéficier de la nouvelle génération de technologie hybride rechargeable Toyota. Il est également disponible avec la dernière génération du système hybride auto-rechargeable de la Marque. Le RAV4 illustre l’approche multi-technologies de Toyota en faveur de la neutralité carbone, en proposant aux clients le choix entre différentes solutions durables, adaptées à leur lieu de résidence comme à leurs usages.

Hybride auto-rechargeable (HEV) Hybride rechargeable (PHEV) Traction AWD-i AWD-i 183ch 191ch 304 ch.

Le Nouveau Toyota RAV4 Hybride est déjà disponible en Maroc (voir brochure). Tandis que le Nouveau RAV4 Hybride Rechargeable sera commercialisé en Juillet 2026 en 4 roues motrices.

UN DESIGN EXTÉRIEUR AFFIRMÉ ET ROBUSTE

Le RAV4 propose une nouvelle interprétation de sa face avant avec un design iconique marquant l’identité du modèle, associée à un capot sculpté et à une posture

Le Nouveau RAV4 conserve des dimensions extérieures identiques, afin de préserver sa maniabilité en milieu

Le caractère authentique du RAV4 et son identité unique de SUV ont évolué sur cette sixième génération vers une nouvelle carrosserie à l’allure encore plus robuste.

À l’avant, le design emblématique de sa face avant s’associe à un capot sculpté pour créer une signature visuelle immédiatement reconnaissable. La modernité de l’ensemble est soulignée par la finesse des nouvelles optiques à LED qui intègrent les clignotants, ainsi que des feux de route adaptatifs proposés sur la finition Limited.

À l’arrière, la nouvelle signature lumineuse à LED symbolise à elle seule la sophistication de la technologie du Nouveau RAV4, en regroupant l’ensemble des fonctions au sein d’un seul bloc optique. Positionné au centre du hayon, un logo « RAV4 » inédit affirme la personnalité du nouveau modèle.

De profil, les panneaux généreux des flancs contrastent avec les ailes affirmées et sculptées, particulièrement à l’arrière, élargissant visuellement le véhicule et renforçant son allure statutaire.

De nouvelles jantes de 18 pouces sont disponibles selon les finitions. Elles contribuent à la généreuse garde au sol et soulignent l’horizontalité de la ligne du pavillon, créant des proportions puissantes pour mieux exprimer les capacités tout-terrain du Nouveau RAV4.

La palette de couleurs a été conçue pour exprimer à la fois l’harmonie avec la nature et un raffinement urbain.

UN HABITACLE PARTICULIÈREMENT ACCUEILLANT

Grâce à des aménagement épurés et ergonomiques, le RAV4 offre une sensation d’espace et de luminosité

Pour répondre aux besoins de tous les passagers, l’habitacle propose quatre ports USB-C, et en finition Limited et Limited+, deux chargeurs de smartphones à induction.

L’habitacle optimisé conserve le sens pratique d’un SUV tout en adoptant un style affirmé. Son aménagement inédit génère une véritable sensation d’espace et de confort, tout en répondant aux attentes des utilisateurs en matière de connectivité.

Le dessin horizontal de la planche de bord structure l’ensemble et intègre harmonieusement les écrans ainsi qu’un système multimédia de dernière génération. La visibilité du conducteur est améliorée grâce à l’abaissement d’environ 40 mm de la partie supérieure du nouveau combiné d’instruments numérique. Un insert de couleur, assorti à ceux des contre-portes et de la sellerie, souligne la largeur de la planche de bord et renforce la sensation d’espace à bord.

Le cockpit numérique aux commandes regroupées favorise une conduite intuitive et sereine. Offrant une excellente luminosité et des graphismes haute définition, le nouveau combiné numérique de 12,3 pouces est positionné de manière à être parfaitement lisible à travers le volant. Ses nombreuses possibilités de personnalisation permettent au conducteur de sélectionner les informations affichées.

Le volant bénéficie d’une ergonomie des commandes optimisée pour une utilisation plus intuitive.

La console centrale redessinée illustre l’approche centrée sur l’utilisateur du Nouveau RAV4, au service de la praticité et de la connectivité. En finition Limited et Limited+, elle intègre deux chargeurs à induction et deux ports USB-C de 45 W, permettant aux occupants avant de recharger plusieurs appareils simultanément. Trois fois plus puissants que les modèles standard de 15 W, ces ports USB-C réduisent le temps de charge des téléphones portables d’environ un tiers. L’ensemble de la gamme dispose également de ports USB-C standard à l’arrière, offrant à tous les passagers la possibilité d’utiliser leurs appareils dans des conditions confortables, y compris lors de longs trajets.

Deux couleurs de sellerie en cuir intérieure sont proposées sur la finition Limited et Limited+ : un noir raffiné ou un élégant beige. Chacune crée une atmosphère distincte grâce à l’utilisation de matériaux agréables à l’œil et au toucher. Les sièges à la conception inédite allient confort et praticité, avec un habillage en cuir premium et une finition soignée.

Outre le nouveau sélecteur de vitesse Shift-by-Wire au design épuré disponible à partir de la deuxième version, la console centrale reçoit un élément métallisé inédit assorti à l’insert du volant.

Cette présentation valorisante ne fait aucun compromis sur le volume de chargement. Les formes régulières du coffre permettent d’exploiter pleinement sa capacité, tandis que la banquette arrière forme un plancher parfaitement plat une fois rabattue, facilitant le transport d’objets volumineux. Le hayon électrique est proposé de série à partir de la première version.

Le nouveau concept d’écran d’accueil a été développé pour répondre aux attentes des clients. Il permet au conducteur d’accéder en un coup d’œil à toutes les informations essentielles, de manière fluide et cohérente. Conviviale, l’interface propose des profils utilisateurs personnalisables, des raccourcis configurables, un menu de réglages rapides ainsi que des fonctionnalités dédiées à la protection des données, facilitant la navigation dans les systèmes embarqués du véhicule.

Parfaitement intégré à la planche de bord épurée, l’écran central de 12,9 pouces bénéficie d’un retour tactile amélioré, avec une sensibilité et une réactivité adaptée à une utilisation simple et instinctive.

Les informations sont présentées de manière claire et efficace grâce à des graphismes soignés.

Le nouveau combiné d’instruments de 12,3 pouces, lui aussi optimisé, propose plusieurs configurations d’affichage. Celles-ci incluent la navigation, les fonctions de sécurité et d’aide à la conduite, ainsi que la vue ECO informant le conducteur en temps réel sur sa consommation d’énergie et de carburant. Le RAV4 Hybride Rechargeable dispose d’un indicateur de charge spécifique. L’ensemble est agrémenté d’un écran de démarrage modernisé et des animations en haute définition lors des changements de mode de conduite.

Dans la version Limited+, le nouvel affichage tête haute permet au conducteur de garder en permanence les yeux sur la route. Le système projette les données environ 4 à 6 mètres devant le conducteur.

UNE ARCHITECTURE LOGICIELLE AU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ

Le Nouveau RAV4 inaugure la dernière génération de systèmes d’aide à la conduite et de sécurité Toyota.

Les avertisseurs d’angles morts intègrent désormais une fonction de détection de véhicule en approche.

Les caméras panoramiques à vue 360° facilitent les manœuvres de

La nouvelle version des avertisseurs d’angles morts intègre désormais une fonction de détection de véhicule en approche pour encore plus de sérénité au volant, notamment sur l’autoroute. Lorsqu’elle est activée et qu’un véhicule arrive rapidement par l’arrière, le système émet des alertes visuelles et sonores pour laisser au conducteur le temps de réagir en toute sécurité.

Le système de sécurité pré-collision bénéficie d’une détection élargie des collisions frontales et d’une reconnaissance affinée des obstacles et des deux-roues. En cas de danger, il alerte le conducteur par des alertes visuelles et sonores et fournit une assistance au freinage, jusqu’à freiner automatiquement si nécessaire pour éviter la collision ou en réduire les conséquences.

Les manœuvres de stationnement sont facilitées par l’évolution du système de vision 360°.

UN COMPORTEMENT ROUTIER DYNAMIQUE

La rigidité accrue de la plateforme TNGA-K optimisée favorise le dynamisme du RAV4 en virage.

Les nouvelles assistances électroniques au freinage permettent un contrôle précis et une réponse naturelle à la pédale.

Le confort et l’agrément de conduite bénéficient de mesures ciblées d’insonorisation et de réduction des

Le Nouveau RAV4 offre des capacités tout-terrain encore améliorées.

Le Nouveau RAV4 associe dynamisme et confort afin d’offrir un agrément de conduite équilibré, tout en veillant au bien-être de l’ensemble des passagers.

La carrosserie légère et à haute rigidité du Nouveau RAV4 repose sur une version optimisée de la plateforme K de la Toyota New Global Architecture (TNGA). La rigidité globale de la structure progresse de 9 % par rapport au modèle précédent, tandis que les évolutions apportées aux points d’ancrage des suspensions augmentent la rigidité de 31 % à l’avant et de 27 % à l’arrière, contribuant à une tenue de route stable et à un comportement maîtrisé en virage.

L’optimisation de la conception et de l’assemblage de la structure profite également au confort des passagers. Les modifications apportées aux points d’ancrage de la suspension et aux montants de pare-brise, associées à l’utilisation d’un adhésif à haute résistance dans le plancher, les bas de caisse et au niveau des passages de roue arrière, participent à la réduction des vibrations. Les amortisseurs ont été revus pour privilégier le confort à basse vitesse, tandis que des silentblocs de suspension assouplis filtrent efficacement les irrégularités de la chaussée. Les bruits aérodynamiques sont également atténués grâce au nouveau dessin des rétroviseurs extérieurs, du montant de pare-brise et à l’utilisation de joints de portières optimisés.

L’assistance de vitesse à la descente est désormais proposée sur la version Limited+ à transmission intégrale, qu’elles soient hybrides auto-rechargeables ou hybrides rechargeables. Ce système régule automatiquement la vitesse du véhicule dans les pentes les plus rapides afin d’éviter toute prise de vitesse excessive, permettant au conducteur de se concentrer sur la direction. Son activation s’effectue via un bouton situé sur le côté droit de la console centrale.

Le sélecteur de vitesse permet quant à lui de changer de façon intuitive le mode de conduite grâce à un sélecteur unidirectionnel situé sur la console centrale. Les différents modes de conduite peuvent être sélectionnés d’un simple mouvement vers l’avant ou vers l’arrière, tandis que le mode Parking s’active via un bouton dédié ou automatiquement à l’arrêt.

La transmission intégrale AWD contribue à la stabilité et à la sécurité sur chaussée à faible adhérence. Le système répartit automatiquement le couple vers les roues arrière afin de limiter le patinage des roues avant à basse vitesse ou en virage, sur route comme en conditions plus exigeantes.

Sur les versions AWD, le RAV4 exploite également son assistance électronique au freinage comme un différentiel à glissement limité en cas de patinage d’une roue. Le système intervient afin de transférer le couple vers la roue disposant de l’adhérence nécessaire, favorisant une réaccélération fluide.

UNE TECHNOLOGIE HYBRIDE AUTO-RECHARGEABLE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Le Nouveau RAV4 hybride auto-rechargeable progresse tant en performances qu’en efficience.

Il s’appuie sur une nouvelle batterie plus compacte et sur une architecture simplifiée.

Dans sa version hybride auto-rechargeable, le Nouveau RAV4 bénéficie également des dernières évolutions technologiques de Toyota, pionnier de l’électrification. Une nouvelle batterie et une architecture repensée contribuent à un équilibre entre efficience et dynamisme, aussi bien en version traction qu’en version à transmission intégrale AWD.

Le système hybride auto-rechargeable 2,5 l se distingue par des démarrages dynamiques et des accélérations fluides, proches de celles d’un véhicule électrique, avec une réponse directe à l’accélération grâce à un couple porté à 221 Nm.

La version AWD développe une puissance cumulée de 191 ch, tandis que la version traction affiche 183 ch. Le RAV4 hybride auto-rechargeable progresse également en efficience, avec une consommation pouvant descendre à 4,9 l/100 km (cycle mixte WLTP) selon les configurations.

Les moteurs électriques bénéficient d’évolutions apportées à l’ensemble boîte-pont et à l’unité de contrôle de puissance, ainsi que de l’introduction d’une nouvelle batterie lithium-ion haute puissance, plus compacte et plus légère. Son boîtier en aluminium moulé sous pression, doté de fixations intégrées, optimise l’encombrement. Le recours à des soudures entre les cellules permet de réduire le nombre de composants, tandis que l’intégration directe des fusibles dans le pack batterie supprime la nécessité d’une boîte à fusibles dédiée.

UN POTENTIEL OPTIMISÉ GRÂCE À LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE HYBRIDE RECHARGEABLE TOYOTA

Le Nouveau RAV4 Hybride Rechargeable offre désormais jusqu’à 120 km d’autonomie en mode 100 % électrique (cycle mixte WLTP), notamment grâce à une capacité de batterie de 22,68 kW.

Le RAV4 Hybride Rechargeable n’est disponible qu’en version 4 roues

Premier modèle à adopter la nouvelle génération de technologie hybride rechargeable Toyota, le RAV4 tient son efficience exceptionnelle d’un double ADN : celui d’un véhicule électrique pour les trajets du quotidien et celui d’un hybride hautes performances pour les longs trajets. Avec jusqu’à 120 km d’autonomie 100 % électrique (cycle mixte WLTP), il répond aux besoins quotidiens d’une large majorité de clients, tout en préservant une grande autonomie globale et un haut niveau de fiabilité.

Toujours basé sur un moteur essence 2,5 l, le nouveau système hybride rechargeable de Toyota repose sur une architecture simplifiée et sur une nouvelle batterie pour plus de puissance, de performances et d’efficience.

La souplesse, le silence et la disponibilité propres à une conduite électrique sont proposés sur le RAV4 Hybride Rechargeable équipé de la transmission intégrale intelligente AWD, développant 304 ch.

La nouvelle batterie, issue de l’expertise de Toyota en matière de véhicules 100

% électriques, intègre un accumulateur lithium-ion haute capacité de 22,68 kWh, soit une capacité en hausse de 30 % par rapport à la génération précédente, tandis que sa puissance progresse de 8 %. Elle est associée à un moteur électrique avant amélioré développant désormais 150 kW (soit 16 kW supplémentaires), permettant des accélérations soutenues. Le RAV4 Hybride Rechargeable AWD réalise ainsi le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes.

Cette nouvelle batterie permet aussi une recharge rapide. La recharge à domicile ou sur des bornes de recharge publiques standard est également plus rapide grâce à un nouveau chargeur AC de 11 kW, permettant de recharger la batterie en seulement 3 heures.

Cette nouvelle génération de système hybride rechargeable Toyota contribue également à optimiser le comportement routier grâce à un centre de gravité abaissé et à une rigidité accrue de la structure, rendus possibles par le positionnement de la batterie sous le plancher.

LE NOUVEAU RAV4 HYBRIDE DÉJÀ DISPONIBLE AU MAROC

Le Nouveau Toyota RAV4 Hybride est proposé en quatre versions :

Toyota RAV4 Hybride Distinctive : Principaux équipements de série : jantes en alliage 18 », siège conducteur à réglages électriques 8 positions, Combiné d’instruments numérique 12,3 », Ecran tactile 12,9 », Toit ouvrant et un coffre électrique, etc.

Toyota RAV4 Hybride Limited : Principaux équipements de série, en plus de Distinctive : Sellerie en cuir Premium, sièges avant chauffants et ventilés, siège passager à réglages électriques 8 positions, sélecteur de vitesse électronique Shift-by-Wire Caméras panoramiques à vue 360°, Système audio premium JBL, Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiques, 2 chargeurs à induction pour smartphone, Toyota Smart Pilot 4.0, etc.

Principaux équipements de série, en plus de Distinctive : Sellerie en cuir Premium, sièges avant chauffants et ventilés, siège passager à réglages électriques 8 positions, sélecteur de vitesse électronique Shift-by-Wire Caméras panoramiques à vue 360°, Système audio premium JBL, Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiques, 2 chargeurs à induction pour smartphone, Toyota Smart Pilot 4.0, etc. Toyota RAV4 Hybride Limited+ : Principaux équipements de série, en plus de Limited : Système d’affichage tête haute, Transmission 4 roues motrices et le contrôle de descente (DAC).

Principaux équipements de série, en plus de Limited : Système d’affichage tête haute, Transmission 4 roues motrices et le contrôle de descente (DAC). Toyota RAV4 Hybride Rechargeable : Principaux équipements de série, en plus de la Limited+ HEV : jantes en alliage 20’’, Volant chauffant, palettes au volant, etc.

Le prix de lancement est à partir de 388900 dh.