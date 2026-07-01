Bourse de Casablanca: la séance de ce mercredi en baisse à la clôture

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,53% à 18.121,27 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,31% à 1.333,52 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,8% à 1.286,46 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a baissé de 0,26% à 1.829,08 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé la séance sur des pertes respectives de 0,49% à 17.394,21 pts et de 0,67% à 15.615,44 pts.

S.L.