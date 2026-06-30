WIRKY Group renforce sa gouvernance : Othmane Kazouz entre au capital

WIRKY Group annonce l’entrée d’Othmane Kazouz à son capital, une évolution qui s’inscrit dans la continuité du développement du groupe et de sa structuration.

Fondé fin 2019 par Cédric Plane, WIRKY Group accompagne les entreprises dans leurs enjeux de transformation technologique à travers des expertises en architecture d’entreprise, cloud, cybersécurité, qualité logicielle et engineering digital.

Présent au Maroc, au Portugal et en France, le groupe compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs et intervient auprès d’acteurs majeurs de secteurs tels que la banque, l’assurance, les télécommunications, le retail, le luxe et le e-tourisme.

Son modèle repose sur une combinaison d’expertise technologique, de proximité opérationnelle et de delivery international, notamment à travers des équipes étendues (nearshore) intégrées durablement aux organisations de ses clients.

Cette évolution de l’actionnariat revêt une dimension particulière : Othmane Kazouz a rejoint l’entreprise en janvier 2020 parmi les premiers collaborateurs.

Depuis plus de six ans, il accompagne chaque étape du développement de WIRKY Group. Il a contribué à la structuration des équipes, à l’industrialisation des opérations et à l’accompagnement de la croissance du groupe au Maroc, puis à l’international.

Reconnu pour sa capacité à conjuguer excellence opérationnelle, développement des talents et vision stratégique, il est aujourd’hui Chief Operating Officer (COO) de WIRKY Group. À ce titre, il pilote les opérations du groupe et participe activement à la définition et à la mise en œuvre de ses orientations stratégiques. Il porte notamment le développement de Qalion, solution de test automatisé augmentée par l’intelligence artificielle, et de Humatrix, plateforme de pilotage des missions et des talents.

« L’entrée d’Othmane au capital s’inscrit dans une logique de continuité. Depuis plus de six ans, il contribue activement au développement de WIRKY et partage pleinement notre ambition de construire un groupe solide, exigeant et durable. Cette évolution reflète une conviction simple : les entreprises se construisent avec des femmes et des hommes qui s’engagent dans la durée, prennent des responsabilités et contribuent concrètement à leur réussite. »

— Cédric Plane, Fondateur et CEO de WIRKY Group

« Rejoindre le capital de WIRKY Group représente une étape importante dans un parcours construit collectivement depuis plusieurs années. Cette évolution renforce mon engagement à poursuivre le développement du groupe, à accompagner nos équipes et à continuer à créer de la valeur pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires. »

— Othmane Kazouz, COO et Associé de WIRKY Group

Cette évolution de la gouvernance marque une nouvelle étape dans la construction de WIRKY. Elle traduit la volonté du groupe de poursuivre son développement en s’appuyant sur une équipe dirigeante engagée, capable d’accompagner sa croissance, de renforcer son positionnement sur ses marchés stratégiques — notamment dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de ses métiers et de ses offres — et de préparer les prochaines étapes de son expansion.