L’artiste Fadel Shaker prépare son grand retour sur scène

L’artiste libanais Fadel Shaker s’apprête à effectuer un retour progressif sur la scène musicale et sous les projecteurs, après une longue période d’absence et de retrait de la scène artistique, qui avait suscité de nombreuses interrogations auprès de son public.

Dans le cadre de cette nouvelle étape, de nombreux appels ont été lancés en Syrie pour inviter l’artiste à se produire lors d’un concert très attendu à Damas. Cette éventuelle prestation pourrait constituer le premier concert de son retour, dans un contexte marqué par un important intérêt médiatique et populaire.

Ces développements interviennent après la sortie de Fadel Shaker de détention au Liban et la levée des mesures d’interdiction de voyage qui le concernaient. Parallèlement, les procédures judiciaires engagées à son encontre devant la justice libanaise se poursuivent et restent à ce jour en cours d’examen.