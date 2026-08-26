L’artiste Fadel Shaker prépare son grand retour sur scène

Culture
Articles similaires
Le maître gnaoui Abdelaziz Soudani s’est éteint à l’âge de 66 ans
21 juillet 2026 - 12:04
De Majid Bekkas à Rilès, Jazzablanca traverse les sons du présent
8 juillet 2026 - 15:30
Scorpions signe le grand frisson rock de Jazzablanca
6 juillet 2026 - 12:55
Jazzablanca: Faouzia retrouve Casablanca, Cory Wong fait groover Anfa Park
4 juillet 2026 - 16:21
Le Groupe OCP reçoit le ministre japonais de l’Agriculture à Jorf Lasfar
23 juin 2026 - 09:10
Voir AussiFermer
-
Décès de l’artiste marocain Mohamed Choubi à 62 ans2 mai 2025 - 09:32
-
Décès de Naima Samih, légende de la chanson marocaine8 mars 2025 - 10:14
-
Manal Benchlikha reçoit le prix « Billboard » de la meilleure artiste maghrébine15 janvier 2025 - 20:37