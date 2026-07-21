Le maître gnaoui Abdelaziz Soudani s’est éteint à l’âge de 66 ans

Le maître gnaoui Abdelaziz Soudani, figure emblématique de l’art gnaoui et fils du légendaire maître Hajoubi Koubani, est décédé à l’âge de 66 ans.

L’association Yerma Gnawa ainsi que l’équipe du Festival Gnaoua et Musiques du Monde ont rendu hommage à celui qui était considéré comme l’un des grands noms de la musique gnaouie. Abdelaziz Soudani a largement contribué à la préservation de ce patrimoine musical ancestral et à sa transmission aux nouvelles générations, en formant de nombreux jeunes aux techniques musicales et aux danses propres à cet art.

Né en 1960 à Essaouira, Abdelaziz Soudani était le troisième des six enfants du maître légendaire Hajoubi Koubani. Dès son plus jeune âge, il rejoint la troupe de son père, où il s’imprègne des traditions et du répertoire authentique de la musique gnaouie.

En 1993, il cofonde le groupe Tyour Gnawa aux côtés d’Abdessalam Alikane. Cette aventure artistique collective l’amène à se produire sur de nombreuses scènes internationales, du festival Les Vieilles Charrues, en France, au Festival de Rio de Janeiro.

En 2002, sa rencontre avec le guitariste Olivier Ouin marque une nouvelle étape de sa carrière. Ensemble, ils créent le projet Gnawa Family X, une expérience musicale mêlant les sonorités gnaouies aux musiques électroniques. À travers ce projet, Abdelaziz Soudani développe un style rythmique singulier, utilisant les cordes et la caisse du guembri pour produire un son brut, direct et profondément enraciné dans la tradition gnaouie.

D.Y