Météo au Maroc: il va pleuvoir ce vendredi 13 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 novembre 2026 :

– Pluies ou averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et l’Ouest de la Méditerranée.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines Atlantique Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Nuages bas nocturnes avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 19/22°C sur les provinces sud et de 12/19°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur l’Atlas, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.