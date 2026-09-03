Tennis. US Open: Alcaraz file au troisième tour

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tenant du titre de l’US Open, l’Espagnol Carlos Alcaraz, s’est qualifié mercredi pour le troisième tour en battant le Portugais Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3, 6-2), après un début de match laborieux.

Longtemps en difficulté dans ses déplacements et au service, le troisième mondial a progressivement retrouvé ses sensations, enchaînant notamment huit jeux consécutifs entre la fin du premier set et le début du troisième.

Absent depuis plus de quatre mois en raison d’une blessure au poignet, qui l’avait notamment contraint à déclarer forfait à Roland-Garros et Wimbledon, Alcaraz a toutefois reconnu avoir livré « un match difficile ».

L’Espagnol affrontera au troisième tour le Chinois Yibing Wu, 113e mondial.