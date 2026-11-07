OM : Bruno Genesio salue le retour en forme de Nayef Aguerd

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille (OM), Bruno Genesio, a fait l’éloge de l’international marocain Nayef Aguerd, dont l’apport aux derniers succès du club a été remarqué tant en Ligue 1 qu’en Ligue Europa.

« Il apporte beaucoup au travail de l’équipe et son expérience nous est très utile depuis son retour d’une longue convalescence », s’est félicité le technicien français devant la presse à la veille du choc contre Lens dimanche soir.

Se disant satisfait de « retrouver enfin un Aguerd performant suite à une période compliquée pour le joueur », Genesio a notamment relevé « la bonne qualité de son jeu aérien et la maitrise dont il fait preuve dans le travail de construction ».

De même, le coach s’est dit soulagé de voir le défenseur central sortir le grand jeu comme ce fut le cas lors de la victoire face à Leverkusen jeudi dernier (1-0), pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa.

Plus entreprenants au fil de la rencontre, les hommes de Bruno Genesio remontent au 31e rang au classement, à un point seulement de la zone des barrages. Ils peuvent désormais croire en une qualification pour les barrages de la compétition.

Les Marseillais devront aborder les quatre journées restantes de la compétition européenne avec plus d’ambition, surtout qu’ils disputeront trois matches à domicile. S’il n’est toujours pas dans les 24 premiers au classement, le club phocéen peut encore y croire.

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, Nayef Aguerd (30 ans) a été convoqué avec les Lions de l’Atlas pour les deux prochaines rencontres de la sélection nationale comptant pour les qualifications à la CAN face au Niger lors de la prochaine trêve internationale, les 13 et 17 novembre.

S.L.