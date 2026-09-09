US Open: Alcaraz stoppé en quarts par Shelton au bout de la nuit

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tenant du titre Carlos Alcaraz, 3e joueur mondial, a été éliminé dans la nuit de mardi à mercredi en quarts de finale de l’US Open, battu par l’Américain Ben Shelton (9e) au bout du super tie-break 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10/7).

Il était 3h33 à Flushing Meadows, où jamais dans l’histoire du tournoi un match ne s’était terminé si tard (2h50 le précédent record). Et malgré la fatigue, la durée du match (4h28), les deux joueurs ont continué de courir, de frapper, jusqu’à se rendre malade comme Carlos Alcaraz, qui a vomi dans sa serviette pendant le match.

Le N.1 américain met fin à la série de 18 victoires consécutives de l’Espagnol en Grand Chelem, qui faisait à New York son retour à la compétition après plus de quatre mois sans jouer en raison d’une blessure au poignet droit.

Le Floridien de 23 ans décroche par ailleurs sa première victoire face à Carlos Alcaraz (1-2) et surtout son premier succès face à un joueur du top 3 (1-17).

Il continue sa solide tournée nord-américaine après son titre au Masters 1000 de Montréal et disputera sa deuxième demi-finale à l’US Open après celle de 2023, opposé vendredi à son compatriote Frances Tiafoe (12e).

Après un premier set très disputé, qui a tourné au dernier moment en faveur d’Alcaraz, l’Espagnol de 23 ans s’est complètement éteint, peu en réussite en coups droits (31 fautes directes sur 53) quand Shelton envoyait les coups de semonce.

Le trou d’air s’est poursuivi dans le troisième set, Shelton appuyant de plus en plus ses frappes quand Alcaraz se démenait pour les renvoyer. L’Espagnol a stoppé l’hémorragie de neuf jeux consécutifs de Shelton et même eu une balle de débreak quand l’Américain servait pour le set à 5-3. Mais ce dernier a fait courir dans tous les sens Alcaraz qui, dans les cordes, a fini par céder.

Puis Shelton, 23 ans également, a montré quelques signes d’usure. Alcaraz, le poing rageur, s’est mis alors à remporter les points importants, concluant la manche par un jeu blanc.

Alors le match est devenu irrespirable. L’Espagnol a eu une balle de break à 2-2. Puis ce fut au tour de Shelton à 4-3. Mais il fallait que ce match aille au bout du bout, au super tie-break. Une nouvelle faute en coup droit d’Alcaraz a permis à l’Américain de servir pour le match, conclu au petites heures de la nuit par un ace, le 7e, à plus de 238 km/h.