Manifestations en France : l’Intérieur dénonce des « faits particulièrement graves »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Intérieur a fait état d’une mobilisation importante samedi dans les cortèges à Lyon, Nantes et Rennes, de 272 interpellations au niveau national et de « faits particulièrement graves », comme à Marseille et Lyon, selon un bilan à 15H00.

A Lyon et Nantes, les cortèges comptaient 20.000 personnes et à Rennes, elles étaient 10.000, selon le ministère.

« Dans ces cortèges, des black blocs de plusieurs centaines d’individus se sont constitués autour de l’ultragauche », a-t-on poursuivi en dénonçant une « multiplication des violences: prises à partie des forces de l’ordre, pillages ou tentatives de pillage de commerces, attaques et dégradations de bâtiments publics ».

Parmi les « faits particulièrement graves », le ministère a cité à Marseille « l’intrusion dans la mairie et le vandalisme de commerces », à Lyon, « la destruction par incendie de l’office de tourisme et des dégradations de magasins ».

« Les pompiers rapidement sur les lieux ont été empêchés d’intervenir par des casseurs », a affirmé le ministère.

A Avignon, il y a eu une « intrusion dans la cour de la préfecture de Vaucluse », et à Grenoble « des dégradations de la mairie ».

A Pau, Montpellier, Toulouse et Valence, des commerces ont été vandalisés, a assuré la place Beauvau.

Enfin, à Paris, a relevé le ministère, « plusieurs cortèges sauvages ont cherché à converger vers les lieux de pouvoir ». Les forces de l’ordre sont intervenues systématiquement pour empêcher ces mouvements et sécuriser les sites institutionnels ».

A 15H30, la préfecture de police a fait état de 163 interpellations dans la capitale, dans un nouveau bilan.

S.L.