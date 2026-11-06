Wydad : les consignes de Nabi avant le déplacement à Marrakech

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Le Wydad Casablanca peaufine sa préparation avant d’affronter le Kawkab de Marrakech, leader de la Botola. Pour ce déplacement, Nasreddine Nabi a insisté sur la concentration de ses joueurs, avec une attention particulière portée à la défense.

Selon une source de Le Site info, l’entraîneur du Wydad a demandé à ses défenseurs de rester vigilants et de limiter les erreurs. Il a également précisé à ses joueurs l’approche tactique qu’il compte adopter pour mettre en difficulté la défense marrakchie.

Après avoir montré des signes de regain de forme, le Wydad veut confirmer face au leader. La rencontre est prévue samedi au stade El Harti de Marrakech, pour le compte de la 7e journée de la Botola.

H.M.