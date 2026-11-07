FC Barcelone: Eric Garcia et Christensen de retour pour le choc contre l’Atlético

L’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a annoncé samedi que ses défenseurs Eric Garcia et Andreas Christensen allaient faire leur retour dans le groupe catalan pour le choc en Liga contre l’Atlético Madrid, dimanche.

« Oui, Eric est en condition pour débuter demain, et ils feront tous les deux partie du groupe. Je pense qu’Eric pourrait être titulaire, mais on verra bien », a déclaré Flick en conférence de presse.

Les deux défenseurs, absents depuis plusieurs semaines, ont fait leur retour à l’entraînement, contrairement à l’international français Jules Koundé, pas encore remis de sa blessure à la cheville gauche et absent de la liste de Zinédine Zidane dévoilée vendredi.

« Nous pensions aussi que Jules se remettrait plus vite de sa blessure, mais ce n’est pas le cas. Nous devons y aller progressivement, nous surveillons son évolution de près. Pour l’instant, il n’est pas disponible, mais nous espérons qu’il sera de retour après la trêve internationale », a développé son entraîneur.

Le coach allemand, également privé de son métronome Rodri, blessé à la cuisse droite, a expliqué qu’il n’avait pas encore tranché entre le Néerlandais Frenkie de Jong et le jeune Marc Bernal pour le remplacer.

Son homologue Diego Simeone, interrogé quelques minutes plus tôt, a encensé son rival catalan, qu’il avait éliminé la saison dernière en Coupe du Roi et en Ligue des champions.

« Nous allons affronter une très bonne équipe, sans doute la meilleure, qui dispose d’un talent exceptionnel du milieu de terrain jusqu’à l’attaque. Ce sera un match difficile, comme c’est toujours le cas contre Barcelone », a-t-il estimé.

A propos de son attaquant argentin Julian Alvarez, contraint de s’excuser auprès de ses supporters pour avoir fait part de son envie de rejoindre le Barça pendant le Mondial-2026, le « Cholo » s’est contenté de répondre qu’il allait « très bien ».

La première place de Liga sera en jeu dimanche au Metropolitano entre le Barça (1er, 30 points), double champion d’Espagne en titre, et l’Atlético (2e, 28 points).

En déplacement à Valence (19e) samedi (21h00) le Real (3e, 27 points) a l’occasion de s’emparer provisoirement de la tête et d’accroître la pression sur ses deux rivaux.