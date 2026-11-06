Botola: le Widad de Témara perd sur tapis vert, le WAC ne récupère pas les points

A la Une

Vainqueur 3-1 sur le terrain lors de la première journée de la Botola, le Widad de Témara s’est vu infliger une défaite sur tapis vert (3-0). La commission de discipline de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a également décidé de lui retirer un point au classement.

La sanction ne profite pas au Wydad de Casablanca. La commission a précisé que les points de la rencontre ne seraient pas attribués au club casablancais.

Elle a par ailleurs prolongé de deux matchs la suspension du joueur concerné par le dossier. Le secrétaire administratif du Widad de Témara a, lui, écopé d’une suspension de quatre matchs et d’une amende de 5 000 dirhams.

H.M.