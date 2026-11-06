Raja: Mehdi Lahrar refuse les premières conditions de prolongation

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Le Raja de Casablanca poursuit les négociations avec Mehdi Lahrar pour prolonger son contrat, qui expire à la fin de la saison. Au club depuis près de trois ans, le gardien de but a refusé les premières conditions financières qui lui ont été proposées, selon nos sources.

Lahrar estime que sa rémunération compte parmi les plus basses des joueurs majeurs de l’effectif. Selon nos informations, la prime annuelle de son remplaçant, El Alaoui, est même supérieure à la sienne.

La direction du Raja cherche à revoir son offre pour convaincre le gardien de rester, tout en fixant un plafond à la somme qu’elle est prête à lui proposer. Les discussions se poursuivent pour trouver un accord dans cette limite.

H.M.