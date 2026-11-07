Lions de l’Atlas: le choix d’Ayoub Oufkir fait grincer des dents aux Pays-Bas

A la Une

Le choix d’Ayoub Oufkir de représenter le Maroc plutôt que les Pays-Bas continue de faire réagir aux Pays-Bas. Après l’entraîneur de l’AZ Alkmaar, c’est au tour de Nigel de Jong, directeur sportif de la Fédération néerlandaise de football, d’exprimer sa déception face à la décision du jeune joueur.

Dans des déclarations relayées aux Pays-Bas, De Jong a fait part de sa frustration, rappelant que la fédération avait repéré très tôt le potentiel de l’attaquant et avait multiplié les efforts pour le convaincre de poursuivre son parcours international avec les Oranje.

Le dirigeant néerlandais a notamment souligné que des signes de confiance mutuelle avaient encore été échangés une semaine auparavant, à l’approche de la prochaine trêve internationale. Un contexte qui rend, selon lui, le choix du joueur d’autant plus surprenant pour les responsables de la sélection néerlandaise.

Cette sortie intervient après celle de l’entraîneur de l’AZ Alkmaar, qui avait lui aussi exprimé son mécontentement à la suite de la décision d’Oufkir de défendre les couleurs marocaines.

La Fédération néerlandaise nourrissait de réels espoirs de conserver le jeune talent dans ses rangs. Mais la convocation de l’attaquant par Mohamed Ouahbi et l’acceptation de celle-ci par le joueur ont finalement mis fin aux ambitions des Pays-Bas.

Le Maroc réalise ainsi un joli coup en attirant un joueur que les Néerlandais souhaitaient vivement conserver dans leur projet international.