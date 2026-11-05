Youssef En-Nesyri de retour en Europe ?

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Youssef En-Nesyri serait dans le viseur du CSKA Moscou à l’approche du mercato hivernal. Selon des médias russes, le CSKA souhaiterait recruter l’attaquant marocain d’Al-Ittihad et aurait prévu un budget important pour tenter de boucler l’opération.

On ne précise toutefois ni le montant envisagé ni si le club russe a pris contact avec Al-Ittihad ou l’entourage du joueur.

La rémunération de l’international marocain pourrait constituer un obstacle. Les mêmes sources avancent qu’En-Nesyri percevrait quelque 20 millions d’euros par an en Arabie saoudite. Si ce montant se confirmait, il pourrait compliquer les discussions sur les conditions salariales d’un éventuel transfert.

À ce stade, l’intérêt prêté au CSKA Moscou repose sur des informations non confirmées, et aucune offre n’a été annoncée.

H.M.