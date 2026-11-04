Raja : El Jinani célébré par ses joueurs après la victoire face à l’AS FAR (VIDEO)

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La joie était au rendez-vous dans les rangs du Raja Casablanca après sa victoire face à l’AS FAR, mercredi soir au stade Olympique de Rabat. Au terme de ce Clasico, les joueurs et les membres du staff ont entouré Abdelkrim El Jinani, multipliant les accolades et les bises sur le front.

Ces gestes de reconnaissance ont marqué les célébrations d’un succès important pour les Verts. Dans une ambiance chaleureuse, El Jinani a ainsi partagé la satisfaction du groupe après cette rencontre remportée sur le score de 2 buts à 1.

Disputé en mise à jour de la première journée de la Botola, le match a rapidement tourné à l’avantage des Casablancais. Ismail Khafi a ouvert le score dès la deuxième minute, lançant idéalement le Raja.

L’AS FAR a réagi grâce à Youssef El Fahli, auteur du but égalisateur à la 27e minute. Mais les Verts ont repris l’avantage dix minutes plus tard par Adam Ennafati, dont la réalisation à la 37e minute a fixé le score final.

Grâce à cette victoire, le Raja grimpe à la sixième place du classement avec neuf points. L’AS FAR occupe, de son côté, la huitième position avec huit unités.

H.M.