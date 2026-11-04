Argentine: Scaloni dévoile sa première sélection de l’après-Messi

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dévoilé mardi une liste de 28 joueurs pour deux rencontres amicales face à l’Uruguay et au Costa Rica, la première depuis la retraite internationale de Lionel Messi, qui avait porté pendant plus de vingt ans les couleurs de l’Albiceleste.

Finaliste de la Coupe du monde 2026, l’Argentine recevra l’Uruguay le 13 novembre au stade de La Bombonera, à Buenos Aires, puis le Costa Rica le 17 novembre au stade Mario Alberto Kempes, à Cordoba, selon le calendrier de la Fédération argentine de football (AFA). Ces deux matchs clôtureront son programme international de l’année.

Cette première convocation de l’après-Messi est marquée par l’absence de plusieurs cadres du sacre mondial de 2022. Le défenseur Cristian Romero et l’attaquant Lautaro Martínez sont indisponibles en raison de blessures, tandis que le milieu Rodrigo De Paul ne figure pas parmi les joueurs retenus. Giovani Lo Celso est également absent de la liste.

Parmi les nouveaux visages, Scaloni a convoqué le défenseur de Chelsea Aaron Anselmino, appelé pour la première fois en équipe nationale senior.

Mariano Troilo, qui évolue à Parme, retrouve pour sa part la sélection après une première convocation en 2025, sans avoir encore disputé de match sous le maillot argentin.

Le défenseur Gonzalo Montiel, champion du monde au Qatar, effectue également son retour. Le sélectionneur conserve par ailleurs plusieurs joueurs expérimentés, notamment Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Julián Álvarez, tout en faisant une place à Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni et Valentín Barco.

La présence d’Emiliano Martínez parmi les quatre gardiens convoqués retient également l’attention. Le portier de Chelsea poursuit sa convalescence après une fracture de la mâchoire subie en octobre et une intervention chirurgicale. Sa participation aux deux rencontres dépendra de l’évolution de son rétablissement.

L’Argentine disputera ainsi ses premières rencontres depuis le dernier match de Messi en sélection, le 6 octobre face au Bénin (3-0), au stade Monumental de Buenos Aires. L’ancien capitaine, âgé de 39 ans, a quitté l’équipe nationale après un parcours couronné par la Coupe du monde 2022 et deux Copa América, remportées en 2021 et 2024.