Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement publie son premier Rapport d’Impact

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) annonce la publication de son premier Rapport d’Impact, au titre de l’exercice 2025.

Cette publication marque une étape importante dans la démarche du Fonds visant à rendre compte de la portée de ses interventions et de leur contribution au développement économique et social du Royaume, en cohérence avec les Très Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le Fonds dans un communiqué.

Annoncé dans le Discours Royal de juillet 2020 et rendu opérationnel fin 2022, le FM6I a renforcé son positionnement et son rôle de catalyseur de l’investissement productif, relève la même source.

Ce premier rapport, élaboré conformément aux meilleurs standards internationaux de reporting (Global Reporting Initiative (GRI)), présente les résultats de la première année d’investissement du Fonds et met en perspective son rôle dans le financement de l’économie productive, la mobilisation des capitaux privés et l’accompagnement des entreprises et des secteurs stratégiques.

Doté d’un capital initial de 15 milliards de dirhams (MMDH), le FM6I déploie un modèle d’intervention fondé sur trois principes directeurs à savoir la double rentabilité, l’additionnalité et l’effet multiplicateur.

À travers ses investissements directs, ses interventions indirectes via les fonds de Private Equity et de Venture Capital, ainsi que ses instruments de financement innovants, notamment la dette subordonnée, il entend mobiliser des ressources additionnelles et amplifier l’investissement au service de l’économie nationale.

À fin 2025, le Fonds avait engagé 7,2 MMDH de fonds propres, contribué au financement de 52 entreprises et soutenu plus de 15.000 emplois, fait savoir le communiqué.

Ses interventions ont couvert les six secteurs prioritaires de son mandat et se sont déployées dans l’ensemble des régions du Royaume. Les activités de Private Equity ont, quant à elles, permis de mobiliser 19 MMDH de capitaux, dont 14,4 MMDH auprès d’investisseurs tiers, illustrant la capacité du Fonds à générer un effet multiplicateur au-delà de ses ressources propres.

Au-delà des résultats financiers, le rapport met en lumière les contributions du FM6I au renforcement des capacités productives, au développement des infrastructures stratégiques, à la structuration des écosystèmes d’investissement et à la création d’emplois.

Il souligne également la place transversale accordée aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), intégrés dans les processus d’investissement et de suivi des participations, en ligne avec les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI), que le Fonds a signé en marge de la COP28 2023.

Ce premier rapport pose ainsi les bases d’une démarche structurée de mesure et d’évaluation de l’impact économique, social et environnemental des interventions du Fonds.

Elle traduit sa volonté de renforcer progressivement le suivi de ses résultats et d’inscrire son action dans une logique d’amélioration continue et de création de valeur durable pour le Royaume et ses territoires, conclut le communiqué.