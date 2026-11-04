One Retail vise 1000 magasins et 10 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’horizon 2030

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La plateforme retail de H&S Group veut changer de dimension. Après avoir structuré ses activités autour de cinq pôles et de plusieurs enseignes internationales, elle vise 400 magasins et 2 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2027. Un consortium conduit par Red Med Private Equity pourrait accompagner cette nouvelle phase de développement.

One Retail passe à la vitesse supérieure. Quinze mois après son lancement, la plateforme retail de H&S Group accélère le déploiement de son modèle multienseigne et multiformat. L’objectif est clair : réunir sous une même organisation plusieurs marques opérant dans des univers différents, tout en accélérant leur implantation sur le marché marocain.

Le portefeuille compte désormais cinq business units. Le premier réunit les activités Food & Beverage, avec Venezia Group et Dahab Coffee. Le deuxième est consacré au bricolage avec Mr Bricolage. L’alimentation de proximité s’appuie sur Franprix et Monoprix, tandis que le pôle beauté rassemble Flormar, Primor et Beauty for You. Enfin, Intersport vient compléter le dispositif dans le textile et le sport.

Cette diversification doit rapidement se traduire dans les chiffres. One Retail prévoit de clôturer 2026 avec 780 millions de dirhams de chiffre d’affaires et 224 magasins ouverts. Pour l’année suivante, les ambitions sont nettement plus élevées : 400 magasins et 2 milliards de dirhams de revenus. Un objectif qui implique une accélération importante du rythme d’ouverture et une montée en puissance de l’ensemble des enseignes.

Pour accompagner cette expansion, le groupe a engagé des discussions avec un consortium mené par Colombus 1, fonds géré par Red Med Private Equity, en vue d’une levée de fonds en equity de 200 millions de dirhams. Les ressources mobilisées doivent financer le développement du réseau et soutenir les cinq pôles d’activité.

L’opération reste néanmoins soumise aux autorisations réglementaires, notamment à l’accord du Conseil de la concurrence, ainsi qu’à l’approbation des instances de gouvernance de Red Med Private Equity et de One Retail.

Le pari des 10 milliards de DH

Le groupe voit encore plus loin. À l’horizon 2030, il ambitionne de réaliser 10 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, d’exploiter 1.000 magasins et de compter dix partenaires stratégiques. Une trajectoire qui s’inscrit dans les perspectives de développement du marché marocain, mais aussi dans les opportunités associées à la Coupe du monde 2030.

Pour y parvenir, One Retail mise sur un modèle centralisé. Achats, supply chain, finance, ressources humaines, marketing et digital sont mutualisés afin de créer des synergies entre les différentes enseignes et d’améliorer leur efficacité opérationnelle.

Le défi sera désormais de faire grandir simultanément ces marques, aux métiers et aux positionnements parfois très différents, sans perdre leur identité. Car derrière les objectifs d’ouvertures et de chiffre d’affaires, c’est bien la capacité de One Retail à faire fonctionner cette plateforme à grande échelle qui sera déterminante.

Soufiane Laraki