La « cheikha Trax » devant la justice ce mercredi à Marrakech

La « cheikha Trax » doit comparaître, ce mercredi matin, devant le tribunal de première instance de Marrakech, dans le cadre de poursuites pour incitation à la discrimination et à la haine entre les personnes par le biais de moyens électroniques.

L’artiste est poursuivie en état de détention, à la suite de la diffusion d’un enregistrement audio qui lui est attribué et dans lequel figureraient des propos haineux visant les habitants du quartier Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech.

Le parquet a retenu contre elle plusieurs chefs d’accusation, notamment l’incitation à la discrimination et à la haine entre les personnes par voie électronique, ainsi que les menaces et les violences.

Cette affaire fait suite à une plainte urgente déposée auprès du parquet par plusieurs habitants et ressortissants du quartier Sidi Youssef Ben Ali. Les plaignants dénoncent le contenu d’un enregistrement audio attribué à l’artiste, qu’ils jugent insultant et offensant à leur égard.

Selon les éléments de la plainte consultés par « Site Info », les plaignants estiment que les propos contenus dans cet enregistrement relèvent de l’injure, de la diffamation et de la discrimination. Ils considèrent également que certains passages pourraient être interprétés comme une incitation à la haine à travers les moyens de communication électroniques.

La comparution de ce mercredi devrait ainsi permettre de faire avancer cette affaire devant la justice.