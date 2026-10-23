Blessure de Dembélé : coup dur pour le PSG

Par LeSiteinfo avec MAP

Touché à la cuisse lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone (4-2) mardi dernier en Ligue des champions, l’attaquant Ousmane Dembélé devrait être éloigné des terrains pendant trois semaines, rapportent les médias français.

Selon les premières informations, les examens pratiqués ont révélé que l’international français souffre d’une lésion à l’ischio-jambier gauche, mais ont écarté une blessure plus grave, précise-t-on de même source.

Dembélé est notamment incertain pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, prévu en novembre, ainsi que pour le sommet face à Lyon le 26 octobre et le match de Ligue des champions contre Villereal (3 novembre).

Lors du match PSG-Barcelone, l’attaquant français avait ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse gauche après une accélération, avant de demander son remplacement après seulement 19 minutes de jeu.

Jusqu’à présent, le club parisien n’a pas communiqué de date précise pour le retour de son ailier, affirmant que le joueur resterait en soins ces prochaines semaines.

Cette blessure intervient à l’approche du prochain rassemblement des Bleus en vue des rencontres de Ligue des nations contre l’Italie et la Turquie, programmées respectivement les 12 et 15 novembre prochain. Un retour après cette trêve internationale reste envisageable en fonction de l’évolution de sa blessure, selon les médias.

S.L