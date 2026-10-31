Prix à la pompe: nouvelle hausse du gasoil au Maroc dès ce 1er novembre

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Les prix des carburants connaissent un nouveau réajustement au Maroc à partir de minuit, dans la nuit de samedi à dimanche 1er novembre. Cette nouvelle révision se traduit par une hausse d’un dirham du litre de gasoil, tandis que l’essence enregistre une légère baisse de 10 centimes.

Selon une source de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service du Maroc, contactée par le Site Info, le prix du gasoil augmente ainsi d’un dirham par litre, alors que celui de l’essence diminue de 0,10 dirham.

D’après les tarifs affichés dans une station-service, le litre de gasoil ordinaire atteint désormais 16,30 dirhams, contre 15,65 dirhams pour l’essence ordinaire. Le gasoil premium est, quant à lui, commercialisé à 16,75 dirhams le litre, tandis que l’essence premium s’établit à 16,35 dirhams.

Cette nouvelle évolution intervient dans un contexte marqué par la sensibilité des automobilistes aux fluctuations des prix à la pompe, dont les répercussions se font également sentir sur le coût du transport et, indirectement, sur les prix des biens et des services.

Dans ce contexte, le secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, Hussein El Yamani, a récemment plaidé pour l’adoption de quatre mesures destinées à réduire les prix des carburants et à les rendre davantage compatibles avec le pouvoir d’achat des Marocains.

Dans une déclaration écrite adressée à le Site Info, il a notamment préconisé la suppression des taxes appliquées aux carburants, estimant leur poids à environ 4 dirhams par litre de gasoil et 5 dirhams par litre d’essence.

Le responsable syndical appelle également à trancher la question de la reprise du raffinage du pétrole à la Samir, à Mohammedia, afin de tirer profit des marges de raffinage, qu’il évalue actuellement à près de 6 dirhams par litre de gasoil.

Parmi ses autres propositions figurent l’annulation de la libéralisation des prix des carburants, au profit d’un nouveau mécanisme de régulation, ainsi que la révision du cadre juridique encadrant le stockage et la distribution des produits pétroliers, avec une clarification des responsabilités en matière de constitution et de garantie des stocks.