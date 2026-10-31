Casablanca-Settat: 32 nouveaux véhicules remis aux Forces auxiliaires

À l’occasion de la célébration du premier anniversaire de la Fête de l’Unité, la région Casablanca-Settat a procédé à la remise de 32 véhicules au profit du commandement régional des Forces auxiliaires, ce samedi 31 octobre 2026.

La cérémonie de remise s’est déroulée sous la présidence du président du Conseil régional, Abdellatif Maâzouz, et du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, à l’issue des honneurs rendus au drapeau national.

Selon le Conseil régional, cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les moyens logistiques des différents services chargés de la sécurité et des interventions sur le terrain. Elle vient ainsi compléter une série d’initiatives similaires ayant permis la mise à disposition de véhicules et de motos, de différents types et capacités, au profit de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale et de la direction régionale de la transfusion sanguine.

À travers cette nouvelle dotation, le Conseil de la région Casablanca-Settat entend contribuer au renforcement du parc automobile des Forces auxiliaires, améliorer leur capacité opérationnelle et accroître l’efficacité de leurs interventions sur le terrain.

Cette initiative traduit également la volonté du Conseil régional de consolider la coopération institutionnelle avec les différents services concernés, en les accompagnant dans l’accomplissement de leurs missions et en contribuant au maintien de la sécurité et de la stabilité ainsi qu’à l’amélioration des services rendus aux citoyens.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables des services de sécurité, de représentants des autorités locales, d’élus et de directeurs des services déconcentrés.