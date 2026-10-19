Affaire judiciaire visant Fatima Saadi: son entourage dénonce de fausses informations

La ministre déléguée chargée du Logement et de la Politique de la ville, Fatima Saadi, est au cœur d’une polémique après la circulation sur les réseaux sociaux de publications évoquant une ancienne affaire judiciaire la concernant.

Face aux informations relayées par certains médias et sur les plateformes numériques, une source proche de la ministre a catégoriquement démenti les allégations faisant état de poursuites judiciaires ou d’une condamnation pour occupation illégale de la propriété d’autrui.

Selon cette source, ces informations seraient fausses et reposeraient sur des interprétations erronées d’une affaire remontant à plusieurs années. Elle estime que ces allégations visent à déformer la réalité des faits et ne reposent sur aucun fondement.

La source précise que l’affaire en question est liée à des opérations de libération du domaine public et à l’application des dispositions légales en vigueur, menées à l’époque où Fatima Saadi présidait le conseil communal d’Al Hoceïma.

Elle souligne également que la ministre dispose d’un jugement définitif prononçant son acquittement total dans cette affaire, les frais de justice ayant été mis à la charge du plaignant.

Ces précisions interviennent alors que des informations relatives à cette ancienne affaire continuent de circuler sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions et alimentant la controverse autour de la ministre.